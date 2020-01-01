يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

القدس المحتلة / سما /

قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهشوع، إن الجيش الإسرائيلي فشل أمام حركة حماس.



وكتب المحلل يهشوع، عبر صفحته بتويتر، "في الصراعات الخفيفة، الجيش الإسرائيلي فشل أمام حماس على المستوى التكتيكي والاستراتيجي".

وأضاف المحلل العسكري، أن القبة الحديدية فشلت مرتين في اعتراض صواريخ حماس التي تطلق بسبب البرق، وكذلك صفارات الإنذار لم تكن بالوقت المناسب.



وبحسب المحلل يهوشوع: "في الجيش يسعون للتوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس، من أجل توفير الهدوء، لكن بدون الردع لن يتحقق الهدوء".

وفي التفاصيل زعم قائلا : "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة وبدعم من جميع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، لكن مثل هذه الخطوة لن تنجح بدون ردع.

واضاف زاعما :" على الجانب الآخر في كل فرصة يريدون تفجير الجهود سوف ينجحون، وهذا هو السبب في أن رئيس الموساد وآخرين في الجيش الإسرائيلي على حق في الادعاء بأنه لا فائدة من التحرك نحو هدوء طويل دون تغيير المعادلة - بضربة رادعة-.



جاءت تغريدة المحلل العسكري يهشوع، في اطار حديثه عن سبب اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وهل كان الإطلاق بالخطأ بسبب البرق أم لا.



وأشار المحلل يهشوع، الى أن الجيش الإسرائيلي حاول تقبل طرح حماس حول اطلاق الصواريخ بالخطأ بسبب البرق، وعمل الجيش على استيعاب الموقف.