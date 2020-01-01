رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر تجديد الاتحاد الأوروبي موقفه بعدم شرعيات المستوطنات واعتبارها غير قانونية، إلى جانب طرح الاحتلال عطاء لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشيد بمواقف باكستان الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية

- الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه بعدم شرعية المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي

- الرئيس يتلقى مزيداً من برقيات التهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من ملوك ورؤساء وزعماء ومسؤولين عرب وأجانب

- أبو ردينة: الاستيطان جميعه غير شرعي وزيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة ومدانة

- 68 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

- الرئيس يتلقى برقية تعزية من نظيره الكوبي بوفاة عريقات

- مداهمات بمناطق متفرقة بالضفة والقدس وقصف احتلالي لمواقع في قطاع غزة

- ترامب يتأرجح.. يقر بالهزيمة ثم يتراجع

- الاحتلال يطرح بناء 1257 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم

- الصحة: دخلنا مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا ومصدر العدوى غير معروف

* "الأيام":

- مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة على أراضي بيت صفافا بالقدس

- الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الثابت بعدم شرعية المستوطنات: غير قانونية

- الرئاسة: الاستيطان جميعه غير شرعي وزيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة ومدانة

- إصابة عمال خلال قمعهم قرب حاجز نعلين ومستوطنون يعتدون على مزارعين قرب يطا

- 7 وفيات و976 إصابة بـ"كورونا"، وإغلاق نابلس

- الصحة: انتشار مجتمعي ومصدر العدوى مجهول

- المنخفض الجوي يتسبب بخسائر في غزة ودائرة الأرصاد تتوقع تراجع حدته اليوم

* "القدس":

- مناقصة إسرائيلية لبناء 1257 وحدة سكنية استيطانية بالقدس

- الاحتلال يقصف غزة ويستولي على مركبة و4 جرارات بالأغوار وينفذ عمليات دهم وتفتيش

- 7 وفيات و976 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الرئيس يتلقى مزيداً من برقيات التهنئة بذكرى الاستقلال

- خبراء في القانون: المحاكم الإسرائيلية تميز بوضوح بين الدم الفلسطيني والإسرائيلي

- عائلات الشيخ جراح المهددة بإخلاء منازلها: المحاكم الإسرائيلية تستند لوثائق مزورة ولن نرحل عن منازلنا

- الاحتلال يدعي ضبط أسلحة عسكرية معدة لتنفيذ هجمات بالضفة الغربية