  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل واعتقلت اسيد صبري الزهور، وعز الدين إبراهيم شحدة الزهور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال المحافظة، واعتقلت الفتى باسل هيثم بدوي (16 عاما)، ووليد عبد اللطيف جوابرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت الشقيقين وائل ومحمد موسى شاكر حامد جبارين، بعد ان فتشت منزلهما.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق خلة العين والمقطم ووسط البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا، واعتقلت الشاب أيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاما) واقتادته الى داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال في بيت امر، الشاب محمود شوكت عبد الرحمن علقم (18 عاما) استدعاء لمراجعة مخابراتها في ما يسمى مركز تحقيق "عصيون" شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا والسموع، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟

ملخص مباراة شباب وخدمات رفح في نهائي كأس السوبر 2020 .. ركلات الترجيح

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأخبار الرئيسية

20201116075514

مسؤولون أمنيون : كشف اغتيال القيادي بالقاعدة رسالة إسرائيلية لبايدن

شيكل

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

الرئيس واشتيه

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

عريقات

أنا وعريقات و"أوسلو".. هآرتس: من سلطة "المعالي والسعادة" إلى مفاوضات النهب النهائي الإسرائيلي!

اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!