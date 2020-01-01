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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

الإثنين 16 نوفمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة القدس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عبادة نضال دنديس (25 عاما) بعد مداهمة منزله في حي واد قدوم من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن شرطة الاحتلال أوقفت مركبة نائب رئيس بلدية العيزرية محمد حسن مطر في طريق شارع القدس أثناء عودته من مدينة أريحا، واعتقلته.

ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى جمال سلامة، بعد ان داهمت منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته.

#الاحتلال

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