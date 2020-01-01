محدث| اعتقال 13 مواطنًا بينهم فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 13 مواطنًا بينهم فتاة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شهود عيان، "أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام".

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز، وفق الوكالة الرسمية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى جمال سلامة من بلدة عناتا بالقدس، وكذلك الشاب محمود السلايمة على حاجز قلنديا، ومن مدينة القدس اعتقلت الشاب عبادة نضال دنديس.

كما اعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل، وهم: عز الدين الزهور من بلدة بيت كاحل شمالًا، وأسيد صبري الزهور، ووليد جوابرة من مخيم العروب، ومن بلدة بيت أمر شمالًا تم اعتقال الفتيين محمود علقم وأيسر محمد محسن زعاقيق.

واستدعت مخابرات الاحتلال الأسير السابق قاسم أبو حسين من الخليل، للمقابلة في مركز عصيون الاستيطاني.

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر شمال رام الله، وهم: يحيى البرغوثي، وحسام البرغوثي ومعتز زيبار، وكان قد احتفل بزاوجه قبل يومين.