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إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 11 مليونا

الإثنين 16 نوفمبر 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 11 مليونا



وكالات

تجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، مساءالأحد.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصصة في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا، بلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 11 مليونا و984 شخصا.

وأكدت الجامعة أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز 246 ألف حالة وفاة، بينما تعافى "4,148,444" شخصا.

كانت الولايات المتحدة، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد الإصابات والوفيات حول العالم، وصلت إلى المليون العاشر قبل أسبوع فقط، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وسجلت أمريكا أكثر من 159 ألف و100 إصابة يوم السبت، وهو ثالث أعلى إجمالي للإصابات في الولايات المتحدة، مما رفع متوسط الحالات الإيجابية خلال الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 145 ألف.

ولا تزال الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عند مستويات أدنى مما كانت عليه في ذروة الربيع خلال الموجة الأولى، ولكنها ترتفع بسرعة.

وأحصت أمريكا أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة يوم السبت، مما رفع متوسط الوفيات خلال الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 1120 حالة وفاة يوميا، بزيادة 38% مقارنة بالمتوسط قبل أسبوعين.

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن بايدن، إن "البلاد (في فترة خطيرة للغاية)". واصفا إياها بأنها أخطر أزمة صحية عامة منذ وباء الأنفلونزا عام 1918، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، من بينهم حوالي 675 ألف أمريكي
 

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