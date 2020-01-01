  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة

الإثنين 16 نوفمبر 2020 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو وبارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل ، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟

ملخص مباراة شباب وخدمات رفح في نهائي كأس السوبر 2020 .. ركلات الترجيح

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأخبار الرئيسية

20201116075514

مسؤولون أمنيون : كشف اغتيال القيادي بالقاعدة رسالة إسرائيلية لبايدن

شيكل

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

الرئيس واشتيه

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

عريقات

أنا وعريقات و"أوسلو".. هآرتس: من سلطة "المعالي والسعادة" إلى مفاوضات النهب النهائي الإسرائيلي!

اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!