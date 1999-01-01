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وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

الإثنين 16 نوفمبر 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم



وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

وذكر التلفزيون السوري على موقعه الرسمي أن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاماً".

وأشار إلى أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة العام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد.

عين المعلم سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عين معاونا لوزير الخارجية مطلع العام 2000، وسمي نائبا لوزير الخارجية في العام 2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006، وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

والمعلم متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

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