"أين طفلي؟".. فيديو مأساوي لأم لحظة غرق رضيعها

رصدت لقطات فيديو مشهدا مفجعا لأم تصرخ في لوعة باحثة دون جدوى عن رضيعها الذي غاب للأبد في عرض البحر، بعدما تعرض قارب كان يحملها مع عشرات المهاجرين الآخرين للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.



وتسمع في الفيديو صرخات الأم التي راحت تنتحب في جزع: "لن أرى طفلي. لقد فقدت طفلي. لماذا أنا؟ أين طفلي؟" وذلك في نداءات يائسة وجهتها للمنقذين على متن زورق تابع لمنظمة Open Arms الإسبانية الخيرية.

ويمكن رؤية الأم، التي لم يكشف عن هويتها، وهي تستند على حافة القارب، تصرخ وتحدق بيأس في المياه، حيث تجري عمليات إنقاذ مهاجرين آخرين.

كما يمكن رؤية زورق آخر، يحمل عددا من المهاجرين، بينما يحاول آخرون الصعود إليه من البحر.

وأعلنت منظمة الأذرع المفتوحة (Open Arms) أن القارب كان يحمل نحو 100 مهاجر حين تعرض للغرق قبالة الساحل الليبي، بينما استمرت عملية الإنقاذ طوال الليل.

"I lost my baby, where's my baby?"



Heartbreaking footage of a mother screaming that she has lost her baby as a migrant boat sinks in the Mediterranean Sea has been released by a charity.



Full story: https://t.co/AAKyUoENsU pic.twitter.com/qdE3qfAcbn