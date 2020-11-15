يوسف الشريف ينشر بوستر مسلسل كوفيد 25 (شاهد) مسلسلات رمضان 2021

القاهرة / سما

أعلن الفنان المصري يوسف الشريف، عن بوستر مسلسل كوفيد 25 الذي يقود بطولته؛ تمهيدا لتصويره لإكمال تصويره وعرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان القادم 2021.

ونشر يوسف الشريف على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مسلسل كوفيد - 25 الذي يظهر فيه برفقة ممثلين، مرتديا لباس العزل المستخدمة للوقاية من كورونا.

وجاء في البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني المرتقب، كوفيد - 25 إخراج أحمد جلال وتأليف الكاتبة إنجي علي وإنتاج شركة سينرجي الرائدة، موضحا أنه سيعرض في رمضان.

وكتب تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للإعلام المصري "سينرجي فيلمز": احذر.. منطقة خطر. كوفيد 25 في رمضان 2021، المتحدة ان شاء الله".

يارب يبقى خير ???? pic.twitter.com/tvI3fpuTAA — Youssef el sherif (@ElSherif) November 15, 2020

وتفاعل المتابعون والفنانون مع البوستر المنشور على صفحة الممثل يوسف الشريف عبر تويتر، إذ قدموا له التهنئة وتوقعوا أن يكون هذا العمل الجديد ناجحا كما مسلسله الأخير.

وهنأ الفنان أحمد أمين، زميله يوسف الشريف قائلا : "مبروك، مبروك، وفي انتظار الحلاوة كلها زي ما اتعودنا منك"، قبل أن يرد عليه : "الله يبارك فيك يا فنان يا جميل".

وأحدث اسم المسلسل "كوفيد 25" ضجة واسعة في المنصات الاجتماعية؛ كونه يتناسب مع الأزمة الصحية العالمية الحالية والإغلاق المتواصل بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".