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رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا

الأحد 15 نوفمبر 2020 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا



لندن/وكالات/سما

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.


وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن جونسون "سيوصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا".

وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".  

ومن الجدير بالذكر أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي أعلن فيها يوم 27 مارس الماضي، ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس لحالته الصحية.

ونقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.

 وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 1.369 مليون حالة، والـ5 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بـ51934 حالة.

#بوريس جونسون #فيروس كورونا #بريطانيا #اصابات كورونا #كوفيد 19

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