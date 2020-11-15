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سبب وفاة كارلوس أماديو مدرب شباب الهلال السعودي .. السيرة الذاتية

الأحد 15 نوفمبر 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة كارلوس أماديو مدرب شباب الهلال السعودي .. السيرة الذاتية



الرياض / سما

أكدت مصادر رسمية، يوم الأحد، وفاة كارلوس أماديو مدرب فريق شباب الهلال السعودي بشكل مفاجئ في العاصمة السعودية الرياض أثناء وجوده في مقر إقامته هناك.

وأفاد الحساب الرسمي للزعيم السعودي على تويتر بأن سبب وفاة المدرب البرازيلي كارلوس أماديو المدرب الفني لفريق شباب الهلال، جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

وحسب ما ورد على الحساب، فقد تقدم رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل وجميع أعضاء الهلال، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة المدرب البرازيلي واتحاده الكروي.

من هو كارلوس أماديو

وكان كارلوس أماديو قد وصل إلى المملكة لقيادة شباب الهلال مطلع العام الجاري، حيث خاض مع الفريق العديد من التدريبات والمباريات الودية والرسمية بشكل جيد.

واشتهر كارلوس أماديو "أمادو" في الملاعب البرازيلية حينما كان شابا، حيث لعب في مركز الظهير الأيسر حتى اعتزاله، وقرر التوجه إلى التدريب وتولى قيادة فريق شباب باهيا.

وولد المدرب كارلوس أماديو في سالفادور باهيا البرازيلية بتاريخ السادس من سبتمبر / أيلول 1965 ميلادي، فيما توفى اليوم عن عمر ناهز 55 عاما إثر سكته قلبية مفاجئة.

ولعب ماديو في بداية مشواره الكروي في شباب باهيا ثم جرى ترفيعه للفريق الأول بالنادي عام 1985، وحصد معه لقب بطولة كامبيوناتو بايانو، قبل أن يوقع لنادي غاليسيا.

وتعرض كارلوس إلى إصابة قوية "كسر في الذراع خضع على إثره لثلاث عمليات جراحية"، ثم عاد إلى الملاعب مُجددا، لكن مستواه تراجع كثيرا ما اضطره لاعتزال كرة القدم عام 1989 ثم اتجه للتدريب.

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