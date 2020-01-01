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كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

الأحد 15 نوفمبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع



واشنطن /سما/ رويترز

قال كبير موظفي جو بايدن، إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي والتصدي لجائحة كورونا.

وقال رون كلاين في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC New: "ما نريد حقا رؤيته هذا الأسبوع... هو مسألة إدارة الخدمات العامة".

وأضاف كلاين أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر بها فوز بايدن - قبل أن يغرد مجددا ليقول لاحقا إنه لم يتنازل- لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وقال كلاين للقناة: "ليست تغريدات دونالد ترامب على تويتر هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأميركا أو لا. الشعب الأمريكي هو من يفعل ذلك".

وتراجع ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!".

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