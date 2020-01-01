إردوغان يدعو من شمال قبرص الى محادثات حول الجزيرة على أساس "دولتين"

نيقوسيا /سما/ أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد خلال زيارة مثيرة للجدل الى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتله أنقرة، أن المحادثات حول الجزيرة المقسومة يجب ان يكون هدفها التوصل الى تسوية على أساس "دولتين منفصلتين".

وتشكل هذه التصريحات نكسة أخرى لجهود إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، والشطر الشمالي الذي تحتله تركيا منذ غزو قبرص في 1974.

وقال اردوغان في خطاب "هناك شعبان ودولتان منفصلتان في قبرص، ويجب إجراء محادثات على أساس دولتين منفصلتين".

وتاتي زيارة اردوغان الى "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة وسط اجواء توتر شديد في الجزيرة، وقد نددت بها جمهورية قبرص باعتبارها "استفزازاً غير مسبوق".

ويعتزم الرئيس التركي أيضا زيارة منتجع فاروشا الساحلي المتنازع عليه بين الجانبين ويشكل رمزا لتقسيم الجزيرة.

وتأتي زيارة اردوغان بعد بضعة أسابيع على فوز حليف أنقرة القومي إرسين تتار بالانتخابات "الرئاسية" في شمال قبرص.

يقوم اردوغان بهذه الزيارة في مناسبة الذكرى ال37 لاعلان "جمهورية شمال قبرص التركية" من جانب واحد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983. وتنشر تركيا حوالى 30 ألف عنصر في الشطر الشمالي من الجزيرة.

ويقوم اردوغان لاحقا بجولة في منطقة فاروشا التي كانت توصف بأنها "جوهرة المتوسط" وباتت تعرف ب"مدينة أشباح" اذ انها مقفرة ومحاطة بأسلاك شائكة منذ غزو تركيا شمال جزيرة قبرص عام 1974.

وأعادت القوات التركية إعادة فتح فاروشا جزئيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أثار انتقادات دولية.

ولم يتنازل القبارصة اليونانيون قطّ عن مطلبهم بالسماح بعودة المُهجرين من المدينة إلى ديارهم.

وتتضاءل الآمال باعادة توحيد الجزيرة مع وصول تتار المؤيد لحل "دولتين"، الى السلطة خلافا لسلفه مصطفى اكينجي الذي كان يدعو الى اعادة توحيد الجزيرة على أساس حل فدرالي.

والاحد شدد اردوغان على ان "الضحايا الوحيدين للقضية القبرصية هم القبارصة الاتراك الذين يجري تجاهل حقوقهم ووجودهم منذ سنوات".

وتاتي زيارة اردوغان وسط خلافات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص حول مناطق بحرية متنازع عليها ويعتقد انها تحوي حقولا كبرى من الغاز.

وقال الرئيس التركي "سنواصل ابحاثنا وانشطة التنقيب في شرق المتوسط الى حين الوصول الى اتفاق عادل".

والسبت، ندد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بزيارة اردوغان معتبرا أنها "استفزاز غير مسبوق".

وقال إن الزيارة "تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسيّ غير رسمي" بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة المستعمرة سابقا في الجزيرة.

وتابع أناستاسيادس في بيانه أن تحركات كهذه "لا تساهم في تأمين مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ" للمسألة القبرصية.

بدورها دانت وزارة الخارجية اليونانية "استفزاز" إردوغان. وقالت في بيان شديد اللهجة إن "زيارة الرئيس التركي المقررة إلى فاروشا المحتلة برفقة فريق حكومي ... استفزاز غير مسبوق" ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

وتظاهر مئات الاشخاص الثلاثاء في الشطر الشمالي من قبرص تنديدا بزيارة اردوغان ورددوا هتافات مثل "لا نزهة على ألم الآخرين" و"لا تدخل" و"في قبرص، الكلمة للقبارصة".