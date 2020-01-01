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الشرطة تقبض عل مشتبه به بترويج عملة نقدية مزيفة في بيت لحم وتفض حفلات زفاف في جنين

الأحد 15 نوفمبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض عل مشتبه به بترويج عملة نقدية مزيفة في بيت لحم وتفض حفلات زفاف في جنين



بيت لحم / سما /

 ألقت شرطة بيت لحم، اليوم الاحد، على شخص مشتبه به بترويج عملة نقدية مزيفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقت شكاوى من أصحاب محال تجاريه حول قيام شخص بترويج عملة نقدية مزيفة في مدينة بيت ساحور، وقامت المباحث العامة بعمليات البحث والتحري، وتم الاشتباه بشخص حيث تم إلقاء القبض عليه، وبتدوين إفادته أفاد بترويج العملة النقدية المزيفة على المحال التجارية.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

وفي جنين، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفافٍ في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول.

من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

#الشرطة #بيت لحم #عملة مزورة

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