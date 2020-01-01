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الصفدي يحذر من تبعات عدم توفر الدعم المالي للاونروا

الأحد 15 نوفمبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يحذر من تبعات عدم توفر الدعم المالي للاونروا



عمان /سما/

 بحث نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

واستعرض الصفدي ولازاريني نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.

وأكد لازاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر تشرين ثاني الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل، مشددا على أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.

وثمّن لازاريني الجهود الأردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني لحشد الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه.

بدوره، حذر الصفدي من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد ضرورة استمر الأونروا في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.

#الاردن #ايمن الصفدي #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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