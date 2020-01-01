الرئيس يهنئ ملك بلجيكا ورئيس وزرائه بيوم الملك

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك بلجيكا فيليب باحتفال بلاده بذكرى يوم الملك.

وقال الرئيس في برقيته: "يطيب لنا وأنتم تحتفلون وشعبكم الصديق بذكرى يوم الملك، أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومة ولشعب بلجيكا الصديق، بأسمى عبارات التهاني القلبية، متمنين تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، وعن تقديره لمواقف بلجيكا الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة لرئيس وزراء مملكة بلجيكا ألكسندر دي كرو، لمناسبة يوم الملك.

وقال الرئيس "نثق باستمرار دعمكم لشعبنا من أجل بناء اقتصاده ومؤسساته وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.