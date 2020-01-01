وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

القدس المحتلة / سما /

وجه وزير خارجية اسرائيل غابي أشكنازي، رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن اموال المقاصة والتنسيق الامني.

وقال اشكنازي، إن "الوضع الحالي هو فرصة للقيادة الفلسطينية للانضمام الى خطاب السلام ولنافذة الفرص التي فتحت، وان تثبت ان وجهتها هي نحو السلام الصادق والحقيقي، وبدون اية شروط مسبقة. مضيفا ان على السلطة الفلسطينية التوقف عن امتناعها الحصول على اموال الضرائب (المقاصة) واعادة التنسيق الامني".

في سياق منفصل، قال اشكنازي خلال مشاركته في المنتدى السنوي لوزارة الخارجية الاماراتية SIR BANI YAS، انه سيتم خلال الاسابيع القادمة التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين اسرائيل والامارات والبحرين. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

المؤتمر جرى عن طريق تقنيات الفيديو وبمشاركة د.انور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الاماراتي، وعبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وادارته الصحافية في شبكة "سي ان ان" بيكي اندرسون.

وقال اشكنازي ان "الانتقال من خطاب الضم الى خطاب التطبيع فتح نافذه من الفرص لتوسيع دائرة السلام في المنطقة كلها، شراكة المصالح بدل الانغماس في خلافات الماضي هذا نهج مربح لجميعنا، ولمستقبل اطفالنا".

واضاف اشكنازي انه: "يقوم بمتابعة اسبوعية حول سرعة تقدم عشرات الاتفاقيات المرافقة للاتفاق الرئيسي الموقع"، واوضح انه:"وزارة الخارجية تدير 10 مجموعات عمل وزارية مشتركة، وان المستشارين القانونيين صاغوا الى الان أكثر من 40 مسودات لاتفاقات، في مرحلة متقدمة قبل التوقيع".

ويشار الى ان وزارة الخارجية الاسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق السلام في واشنطن، قامت بربط أكثر من الف شركة اسرائيلية مع شركات في الخليج العربي بمجالات مختلفة مثل الطب ، الاقتصاد، الابحاث والتطوير وغيرها، وقال اشكنازي ان الاتفاق يعتبر "انجاز غير مسبوق وانا متأكد انه سيغير وجه الشرق الاوسط للسنوات القادمة".