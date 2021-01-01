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حتى الآن.. فيلم فلسطيني وحيد مرشح لتصفيات أوسكار 2021

الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حتى الآن.. فيلم فلسطيني وحيد مرشح لتصفيات أوسكار 2021



وكالات/سما/

وضعت عدة دول حول العالم قائمة بأفلامها للدخول في تصفيات جوائز أوسكار 2021، المزمع إقامتها في 25 أبريل/نيسان المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني المصري "في الفن"، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم تحسم عدة دول موقفها النهائي من ترشيح أفلام لتمثيلها، والدولة العربية الوحيدة التي أعلنت ترشيحها، حتى الآن، هي فلسطين.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تقديم باقي الدول لترشيحاتها.

رشحت لجنة اختيار الأفلام الفلسطينية، فيلم "غزة مونامور" للمخرجان طرزان وعرب ناصر، وهما شقيقان توأم حملت أفلامهما الأولى توقيعهما كـ "أحمد أبو ناصر" و"محمد أبو ناصر"، ومدة الفيلم 87 دقيقة.

ويحمل الفيلم باللغة الفرنسية اسم "Gaza Mon Amour"، وفضل صناعه الاحتفاظ به في كتابته باللغة العربية، بدلا من ترجمته إلى "غزة حبيبتي"، فيما كان العرض الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، شهر سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 المزمع إقامتها الشهر المقبل، العرض العربي الأول للفيلم.

الفيلم من بطولة سليم ضو، هيام عباس، مايسة عبد الهادي، منال عوض، مجد عيد وحمادة عطالله، وتم تنفيذ الفيلم بتمويل فلسطيني- فرنسي- ألماني- برتغالي- قطري مشترك.

وحصد صناع الفيلم عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم آسيوى في مهرجان تورنتو، وأفضل نص سينمائي وثاني أفضل فيلم في مهرجان بلد الوليد بإسبانيا، إلى جانب فوز سليم ضو بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البرتقالة الذهبية أنطاليا للأفلام العالمية.

#فيلم عربي #فلسطين #أوسكار

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