الصحة الإسرائيلية: 292 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

القدس المحتلة / سما /

أُصيب 292 شخصا في البلاد، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أصدرته، اليوم الأحد.

ووصل مجمل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة، إلى 2732 مريضا توفوا تأثرا بالفيروس أو بسبب مضاعفاته، فيما وصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس في إسرائيل إلى 7629.

ومن بين المُصابين 304 حالات تُعدّ خطيرة، و151 حالة أخرى حرجة جدا، ويخضع 133 شخصا للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعيّ.

وأظهرت معطيات الوزارة أنه تم إجراء 12654 اختبارًا للكشف عن الفيروس، أمس السبت، وتبيّن أن 2.3% منها كانت موجبة، فيما تبين أن 3.2% حالات موجبة، من أصل 9215 اختبارًا أجريت اليوم.

وسجلت 286 إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، بظل التراجع بفحوصات اكتشاف كورونا في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أظهرت البيانات بأن 46 بلدة عربية تعتبر الأكثر انتشارا والأعلى في معدلات الإصابة بالفيروس من أصل 50 بلدة في البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وعزت وزارة الصحة تراجع الإصابات إلى الانخفاض في عدد الفحوصات التي أجريت، السبت، حيث تم إجراء 12600 من الفحوصات لاكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة بالتعاون مع صناديق المرضى، حيث أظهرت النتائج أن 2.3% من الفحوصات موجبة.

ومن المتوقع إدراج بين 15 إلى 20 بلدة ضمن البلدات الحمراء، فيما تظهر البيانات بأن البلدات العربية تشهد أعلى معدلات إصابات بالفيروس في البلاد.

وتظهر المعطيات أن 46 بلدة عربية من أصل 50 بلدة (4 بلدات حريدية) تعاني من أعلى معدلات إصابة بالفيروس في البلاد.

وسيتم بحث إمكانية فرض حظر تجول ليلي في الأماكن والبلدات المحددة باللون البرتقالي والأحمر، وغالبيتها العظمى بلدات عربية.