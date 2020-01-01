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قمة ثلاثية تجمع اسرائيل والبحرين وامريكا في القدس..

الأحد 15 نوفمبر 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة ثلاثية تجمع اسرائيل والبحرين وامريكا في القدس..



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين اسرائيل والبحرين والولايات المتحدة يوم الاربعاء في القدس.

وذكر موقع واللا العبري بأن الاجتماع سيحضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني. وأعلن مكتب نتنياهو عن دعوة وزير الخارجية غابي أشكنازي لحضور الاجتماع الثلاثي.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه تم بذل جهد لاستكمال اتفاق الطيران بحلول يوم الأربعاء الذي سيسمح برحلات جوية مباشرة بين البلدين والتوقيع عليه خلال الاجتماع الثلاثي.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توقيع مزيد من الاتفاقات. ويأتي الاجتماع استمرارا لمراسم التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات تطبيع بين إسرائيل والبحرين في المنامة قبل أسابيع قليلة.

#اسرائيل #البحرين #الولايات المتحدة #مايك بومبيو #القدس المحتلة

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