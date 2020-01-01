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ايران: الحرس الثوري يهدد مجددا بالانتقام "ميدانيا" من قتلة سليماني

الأحد 15 نوفمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: الحرس الثوري يهدد مجددا بالانتقام "ميدانيا" من قتلة سليماني



طهران /سما/

جدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي تأكيده أن بلاده ستثأر من قتلة قائد فليق "القدس" قاسم سليماني "ميدانيا".

وقال سلامي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعه عناد سعدون في إيران، إلى أن هذا الانتقام لا علاقة له بمتابعة العملية القانونية لمقتل سليماني وأبومهدي المهندس، قائلا: "نحن على يقين من أن أبناء العراق سيثأرون لدم المهندس".

وأشار وفق وكالة فارس الايرانية،  إلى أن سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهما دورا حاسما بالقضاء على داعش.

وقال سلامي إنه "لا شك في أن سليماني لعب برفقة المهندس الدور الأكثر حسما ومصيرية في العالم الإسلامي للقضاء على تنظيم داعش وإحباط المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة".

وقال سلامي إن "أمنيتنا للعراق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية، مضيفا أن "من أهم الأسباب التي دفعت إيران إلى إرسال أكبر وأقوى وأشجع قادتنا وأكثرهم تدبيرا لمساعدة العراق في الظروف الصعبة لظهور داعش هو تحقيق هذه الأمنية".

وكان سليماني قد قتل مع أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.

#ايران #الحرس الثوري الإيراني #اغتيال سليماني #قاسم سليماني #فليق القدس

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