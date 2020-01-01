موعد عرض مسلسل هوجان و تردد قناة cbc الجديد

القاهرة / سما

أعلنت قناة سي بي سي (cbc) المصرية، عن مواعيد عرض مسلسل هوجان الجزء الأول 2020 وحلقة الإعادة يوميا بطولة الفنان محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة "أس أس".

وذكرت أن موعد عرض مسلسل هوجان على قناة cbc من يوم السبت حتى الأربعاء أسبوعيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا، فيما تعاد عند الرابعة والنصف عصرا.

تردد قناة سي بي سي cbc الجديد:

ويمكن للمشاهدين من الدول العربية ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي النايل سات كالتالي: 11785 ، رأسي، علما أن مسلسل هوجان عرض على الشاشة لأول مرة في شهر رمضان الفضيل.

وحقق مسلسل هوجان نجاحا كبيرًا رغم المسلسلات القوية التي عُرضت معه في السباق الرمضاني، إذ طالب متابعو صفحة الفنان محمد إمام بتصوير جزء ثاني للمسلسل وعرضه في رمضان.

قصة مسلسل هوجان:

وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب "هوجان" فقد والديه بعد ولادته بقليل، بعد أن هاجم تجار ومرهبو الآثار منزلهم في إحدى القرى الفقيرة، ثم يظل يعمل مع صلاح عبدالله "بهلول".

ويقوم "بهلول" باستغلال هوجان لسنوات طويلة ويبقى يعمل معه برفقة "وردة" التي تدافع عنه دائما، حتى يقرر الابتعاد عنه والهرب عبر القطار الذي التقى فيه مع كريم عبدالعزيز الذي يؤدي دور لطفي الحراق.

وتستمر الأحداث في مسلسل هوجان حتى يختلف هوجان مع الحراق وصديقه وتزوج "نوجة" ثم طلقها بسبب عملها في السرقة، قبل أن يقوده القدر للعمل مع الشخص الذي قتل والدته، لكنه يصطدم بحبه لابنته الوحيدة.