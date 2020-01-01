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الخارجية: 54 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 54 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بإصابة 54 مواطنا بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7023 إصابة، و298 حالة وفاة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 54 اصابة جديدة بين صفوف الجالية في كل من ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وفيلاديلفيا، واوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4343 إصابة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم لتستقر حالات الوفاة عند 87 حالة.

وأفاد الفريق المختص في الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال هذا اليوم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #جالياتنا حول العالم

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