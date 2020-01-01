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رسالة من الرئيس عباس الى رئيس وزراء باكستان عمران خان.. وهذا ما جاء فيها

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الرئيس عباس الى رئيس وزراء باكستان عمران خان.. وهذا ما جاء فيها



رام الله / سما /

 أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمواقف جمهورية باكستان الاسلامية، الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس في برقية بعثها لرئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأحد، "تابعنا باهتمام وامتنان كبيرين لقاءكم المتلفز الأخير، وتصريحاتكم المشرفة والأصيلة حول المواقف الرسمية الباكستانية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، وهذا الأمر ليس بجديد على جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتاريخا، فهذا البلد الكبير لهو مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني في العالم، ولكل من ينتمي إليه ولقيادته وحكومته وشعبه العظيم".

وتابع الرئيس: "إننا أيها الأخ العزيز، نثمن لكم عاليا تمسككم بمواقفكم الداعمة لنيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه المشروعة، رغم الضغوطات التي تتعرضون لها، وهو ما يؤكد شجاعتكم وأصالتكم وقوة عزيمتكم، والتزامكم بمساندة قضايا الشعوب المطالبة بالحق والعدل، وعلى رأسها دعمكم الأخوي لقضية شعبنا ونضاله، وصولا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتمنى الرئيس لرئيس وزراء باكستان موفور الصحة والسعادة والتوفيق، ولجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة والعظيمة رئيسا وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #باكستان #فلسطين #القضية الفلسطينية

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