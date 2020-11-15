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رانيا يوسف وأسماء عبد العزيز

قصة وموعد عرض مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني 2020 القناة الناقلة

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة وموعد عرض مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني 2020 القناة الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام فنية، عن موعد عرض مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني 2020 بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف الذي جرى تصويره بعد نجاح جميع حلقات الموسم الأول.

وذكرت وسائل الإعلام أن مسلسل الانسة فرح الموسم الثاني يعرض على منصة وتطبيق (شاهد vip) وقناة إم بي سي (mbc) في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا.

وتبدأ حلقة مسلسل الانسة فرح يوميا على القناة الناقلة الساعة 05:00 بتوقيت لبنان وسوريا الأردن والسودان، 06:00 وفق وقت السعودية وقطر والبحرين والكويت، 07:00 بالإمارات وعمان.

ونشرت منصة شاهد على حسابها الرسمي بموقع تويتر، برومو مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني حيث استعرضت مشاهد متفرقة للأحداث الكوميدية التي تدور في إطار شيق.

قصة مسلسل الانسة فرح

ويتكون مسلسل الانسة فرح من أربعة أجزاء كل واحد يتضمن 22 حلقة، فيما "فرح" هي جرسونة في فندق تمر بحادث يغير مجرى حياتها بشكل كامل بعد تلقيحها وحملها عن طريق الخطأ.

ويشارك في مسلسل الانسة فرح إلى جانب رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، الفنان محمد الكيلاني والنجمتان مريم الخشت وهبة عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة (S Productions).

ودعت رانيا يوسف في مقطع فيديو على تويتر، جميع المتابعين إلى مشاهدة مسلسل الانسة فرح 2، قائلة : "حكاوينا في المسلسل لسا ما خلصت، لسا في حكاوي كثير وحاجات شقية".

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