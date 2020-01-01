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دحلان: إعلان الاستقلال الفلسطيني من الحقائق التي لا تمحى من الذاكرة

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: إعلان الاستقلال الفلسطيني من الحقائق التي لا تمحى من الذاكرة



غزة / سما /

قال القيادي القلسطيني النائب محمد دحلان، اليوم الأحد، إن إعلان الاستقلال الفلسطيني من الحقائق التي لا تمحى من الذاكرة.

وأضاف فى تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بصوته الجهوري، ولغة شاعرنا العظيم الراحل محمود درويش، واحتضان الجزائر الشقيقة لاعلان الإستقلال الفلسطيني وقائع وحقائق لا تمحى من الذاكرة والوجدان.

وأكد دحلان أن تلك اللحظات والعبارات الخالدة رسمت الحد الفاصل بين الوطنية وكل ما سواها.

وختم القيادي الفلسطيني “المجد لشعبنا البطل، وعهداً على مواصلة المشوار رغم كل التحديات”.

#محمد دحلان #الرئيس الراحل ابو عمار #ياسر عرفات #الاستقلال الفلسطيني

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