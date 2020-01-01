  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!



القدس المحتلة /سما/

زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم الأحد،  أن حركة حماس أوصلت رسالة إلى سلطات الاحتلال عبر وسطاء بشأن صواريخ الليلة المنصرمة.

وقال كبير المراسلين والمحللين العسكريين في يديعوت رون بن يشاي، إن حماس أبلغت إسرائيل عبر مصر وقطر أن الصواريخ أطلقت بالخطأ إما بسبب الأمطار أو لخلل فني خارج عن إرادتها ولكنه لم يكن حدثا بفعل فاعل

وأضاف بن يشاي، أن مصر أكدت لإسرائيل كما نقلت حماس أن الصواريخ أطلقت من نقاط تحت الأرض تتبع لها.

وكانت عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية في عدة مناطق في مستوطنات غلاف قطاع غزة وعلى شاطئ تل أبيب بفعل البرق، فيما ادعى الجيش أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها ورد باستهداف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

الأخبار الرئيسية

الجيش

قائد في جيش الاحتلال: إسرائيل في سباق مستمر مع حزب الله الذي بات “أكثر عقلانية”

إذاعة (كان) الاسرائيلية : قطر ترفض مطالب حماس بزيادة مساعداتها لـ 30 مليون دولار

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

"حجة البرق مزعجة كثيرًا".. موقع اسرائيلي: يجب إحداث دمار كبير في غزة ردًا على الصواريخ