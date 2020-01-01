اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!

القدس المحتلة /سما/

زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم الأحد، أن حركة حماس أوصلت رسالة إلى سلطات الاحتلال عبر وسطاء بشأن صواريخ الليلة المنصرمة.

وقال كبير المراسلين والمحللين العسكريين في يديعوت رون بن يشاي، إن حماس أبلغت إسرائيل عبر مصر وقطر أن الصواريخ أطلقت بالخطأ إما بسبب الأمطار أو لخلل فني خارج عن إرادتها ولكنه لم يكن حدثا بفعل فاعل

وأضاف بن يشاي، أن مصر أكدت لإسرائيل كما نقلت حماس أن الصواريخ أطلقت من نقاط تحت الأرض تتبع لها.

وكانت عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية في عدة مناطق في مستوطنات غلاف قطاع غزة وعلى شاطئ تل أبيب بفعل البرق، فيما ادعى الجيش أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها ورد باستهداف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة.