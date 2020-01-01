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إذاعة (كان) الاسرائيلية : قطر ترفض مطالب حماس بزيادة مساعداتها لـ 30 مليون دولار

الأحد 15 نوفمبر 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة (كان) الاسرائيلية : قطر ترفض مطالب حماس بزيادة مساعداتها لـ 30 مليون دولار



القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن قطر ترفض التعهد لحماس حول حجم المساعدات المالية الشهرية، التي ستحولها للحركة السنة القادمة.

وأشارت الإذاعة إلى أن المساعدات الحالية المقدمة هي 17 مليون دولار شهرياً، فيما تطالب حماس بزيادة المبلغ ليصل إلى 30 مليوناً.

وسادت الحدود بين قطاع غزة، وإسرائيل الليلة الماضية، توتر بعد إطلاق صواريخ من القطاع، سقط أحدهما في مكان مفتوح بأسدود.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإنه حسب التقييم الذي أجراه رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي هذا المساء تم الوصول لحقيقة مفادها، أن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية كان من مرابض تابع لحماس. 

وأضافت: في الجيش يتأكدون من تبرير المنظمة بأن البرق سبب الإطلاق أو أن مجموعة استغلت تأثير الطقس.

#قطر #حماس #دعم مالي #الدوحة

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