البكري يطلع سفير نيكاراغوا على واقع محافظة الخليل

الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الأحد، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس على أوضاع المحافظة.

وقدم البكري، خلال لقائه السفير موراليس والوفد المرافق، شرحا عن واقع المحافظة على كافة المستويات، وتطرق إلى الوضع الصحي فيها في ظل جائحة "كورونا"، معربا عن شكره لنيكاراغوا على مواقفها الداعمة لفلسطين ولشعبها.

من جانبه، أكد السفير موراليس ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين البلدين، وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة.