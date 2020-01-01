  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البكري يطلع سفير نيكاراغوا على واقع محافظة الخليل

الأحد 15 نوفمبر 2020 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يطلع سفير نيكاراغوا على واقع محافظة الخليل



الخليل / سما /

أطلع محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الأحد، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس على أوضاع المحافظة.

وقدم البكري، خلال لقائه السفير موراليس والوفد المرافق، شرحا عن واقع المحافظة على كافة المستويات، وتطرق إلى الوضع الصحي فيها في ظل جائحة "كورونا"، معربا عن شكره لنيكاراغوا على مواقفها الداعمة لفلسطين ولشعبها.

من جانبه، أكد السفير موراليس ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين البلدين، وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة.

#محافظة الخليل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!

الجيش

قائد في جيش الاحتلال: إسرائيل في سباق مستمر مع حزب الله الذي بات “أكثر عقلانية”

إذاعة (كان) الاسرائيلية : قطر ترفض مطالب حماس بزيادة مساعداتها لـ 30 مليون دولار

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع