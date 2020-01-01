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توتر في سجن "شطة" بعد اقتحام قوات الاحتلال لغرف الأسرى

الأحد 15 نوفمبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في سجن "شطة" بعد اقتحام قوات الاحتلال لغرف الأسرى



وكالات

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاجد، بأن توتراً شديداً يسود سجن شطة عقب اقتحام قوات "المتسادا" الاسرائيلية لغرف الأسرى وسحب الأجهزة الكهربائية.

وأكد إعلام الأسرى، الى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت السجن الذي يعتقل فيه مئات الأسرى.

وسبق أن كشف عن إصابة عدد من الأسرى في سجن شطة بفيروس كورونا.

ويعتبر سجن شطة من أخطر سجون الاحتلال ويخضع لحراسة أمنية مشددة حيث يضم مئات الأسرى الفلسطينيين الى جانب سجناء جنائيين.

يحيط بالسجن العديد من الأسوار العالية التي يتجاوز ارتفاعها سبعة أمتار، إضافة الى أسلاك شائكة وأبراج للمراقبة.

 ويتعرض الأسرى في سجن شطة لانتهاكات عديدة كالضرب والحرمان من الحقوق والاكتظاظ.

وسُمي هذا السجن باسم القرية الفلسطينية شطة، ويقع في غور بيسان جنوبي بحيرة طبرية.

#سجن شطة #الأسرى الفلسطينيين #احتجاجات #فيروس كورونا

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