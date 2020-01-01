الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر"الفيس بوك" في جنين

جنين / سما /

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع" فيس بوك" طالت مواطنة وتم القبض على المشتبه به في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لدائرة الجرائم الالكترونية في الشرطة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها عبر موقع "الفيس بوك"، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وأضافت، بانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وإلقاء القبض عليه. وأكدت، التحفظ على المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولا.