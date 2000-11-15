7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

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دخل اليوم ، سبعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير قاسم معروف سليم سليمان (50 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2000م، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.

الأسير عبد العظيم عبد الحق موسى حسن (50 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 21 وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2000م، وهو محكوم بالسجن 33 عامًا.

الأسير قتيبة محمد صالح مسلم (50 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2000م، وهو محكوم بالسجن 37 عامًا.

الأسير خالد فخري خالد دراغمة (45 عامًا)، من سكان محافظة طوباس،دخل عامه التاسع عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2002م، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

الأسير يحيى محمد علي زهران (34 عامًا)، من سكان محافظة نابلس،دخل عامه السابع عشر على التوالي وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2004م، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير حكيم باجس عطا الله عرار (35 عامًا)، من سكان محافظة رام الله،دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا، كما دخل الأسير إسماعيل موسى محمد الحديدي (44 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه السادس ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.