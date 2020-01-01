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ديختر يوجه رسالة لقادة الجيش الاسرائيلي: "استيقظوا.. صواريخ غزة ليست نتيجة البرق"!

الأحد 15 نوفمبر 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديختر يوجه رسالة لقادة الجيش الاسرائيلي: "استيقظوا.. صواريخ غزة ليست نتيجة البرق"!



القدس المحتلة /سما/

دعى عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود آفي ديختر أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية لم تكن نتيجة البرق.
 
وقال ديختر على حسابه عبر "تويتر": "في كل عام عندما يبدأ الشتاء، تظهر الحماقة الزائفة أن الصواريخ من غزة تنطلق إلى إسرائيل بسبب البرق".
 
وأضاف: "حتى في ذكرى اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا ، فإن البرق في السماء يخجل من الاتهامات".
 
وتابع لقادة إسرائيل والجيش: "استيقظوا".

وكانت عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية في عدة مناطق في مستوطنات غلاف قطاع غزة وعلى شاطئ تل أبيب بفعل البرق، فيما ادعى الجيش أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها ورد باستهداف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

#الكنيست الإسرائيلي #افي ديختر #صواريخ غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #قطاع غزة

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