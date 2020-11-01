حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول

وكالات/سم/

كدت إدارة إطفاء الحرائق في اسطنبول اندلاع نيران داخل "مسجد فانيكوي" التاريخي المطل على البسفور، اليوم الأحد.

وأكدت إدارة الإطفاء على حسابها في "تويتر" أن فرقها تمكنت من السيطرة على النيران في المسجد الخشبي الواقع في منطقة أسكدار، وإجراءات التبريد لا تزال مستمرة في الموقع.

Üsküdar'daki Tarihi Vanıköy Camii'nde çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. pic.twitter.com/ARlExsnEDP — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) November 15, 2020



وأفادت صحيفة "ديلي صباح" بأن المسجد الذي يعود إلى عام 1670 تعرض لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن الكثير من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد الحريق.



ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.