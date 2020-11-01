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حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول

الأحد 15 نوفمبر 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول



وكالات/سم/

كدت إدارة إطفاء الحرائق في اسطنبول اندلاع نيران داخل "مسجد فانيكوي" التاريخي المطل على البسفور، اليوم الأحد.

وأكدت إدارة الإطفاء على حسابها في "تويتر" أن فرقها تمكنت من السيطرة على النيران في المسجد الخشبي الواقع في منطقة أسكدار، وإجراءات التبريد لا تزال مستمرة في الموقع.


وأفادت صحيفة "ديلي صباح" بأن المسجد الذي يعود إلى عام 1670 تعرض لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن الكثير من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد الحريق.

حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول
ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

#حريق #اسطنبول #البسفور

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