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شباب رفح بطلا لكأس السوبر بقطاع غزة للمرة الخامسة في تاريخه

الأحد 15 نوفمبر 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح بطلا لكأس السوبر بقطاع غزة للمرة الخامسة في تاريخه



وكالات

توج فريق شباب رفح مساء اليوم الأحد، بلقب كأس السوبر في قطاع غزة بفوزه بضربات الجزاء الترجيحية على جاره خدمات رفح بواقع 4-3 في اللقاء الذي جرى على إستاد الشهيد محمد الدرة.

ورفع شباب رفح رصيده من الألقاب في البطولة إلى خمسة، كأكثر من يتوج بها، علما أنه يخوض المباراة للمرة الخامسة، ليحرز اللقب للمرة الثالثة خلال السنوات الأربع الأخيرة، أما الجار الخدمات ففشل في إحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.


اللقاء جاء دون المتوسط بين الفريقين، ولم تكن هناك فرص كثيرة وخطيرة على المرميين خلال مجريات اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي، ويتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء التي حسمها شباب رفح لصالحه.

#شباب رفح #كأس السوبر #قطاع غزة

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