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رابط نتيجة مسابقة السكة الحديد 2020 بوابة الحكومة المصرية

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتيجة مسابقة السكة الحديد 2020 بوابة الحكومة المصرية



القاهرة / سما

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة السكة الحديد 2020 في جمهورية مصر العربية على موقع الهيئة القومية لسكك حديد، خلال ساعات قليلة.

وذكرت المصادر أنه يتم رفع نتيجة مسابقة السكة الحديد 2020 لجميع المشاركين في اختبار القبول الفترة المنصرمة، داعية كل المتقدمين إلى ترقب إعلانها على بوابة الحكومة المصرية.

يأتي ذلك، بعد إعلان الهيئة القومية لسكك الحديد، عن رغبتها في توظيف 1000 فني إلى جانب 150 مهندسا بتخصصات مختلفة للعمل في فروعها بجميع محافظات مصر.

وقدم المرشحون اختبارات مسابقة السكة الحديد بدءًا من تاريخ السابع عشر من الشهر المنصرم في مقر مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزي حتى أول أيام نوفمبر الجاري.

رابط نتيجة مسابقة السكة الحديد اضغط هنا

ومن شروط وظائف هيئة السكك الحديد المصرية الجديدة، أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما ولا يقل عن 18، وألا يكون مجموع درجات المؤهل الدراسي عن نسبة 65% عامة.

كما يجب أن يخضع المتقدم للفحص الطبي اللازم والتأكد من حالته الصحية والبدنية والنفسية؛ كي يقوم بالأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأفادت بأن نتيجة مسابقة السكة الحديد تشمل المرشحين الذين أنهوا الاختبار ومختلف الشروط من بينها إداء الخدمة العسكرية والإعفاء منها وأن يكو مقيما في المنطقة المُسجلة.

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