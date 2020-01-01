  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسلحون يقتلون 34 شخصا بهجوم على حافلة غرب إثيوبيا

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلحون يقتلون 34 شخصا بهجوم على حافلة غرب إثيوبيا



وكالات/سما/

أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن مسلحين في غرب إثيوبيا قتلوا 34 شخصا على الأقل، في هجوم على حافلة.


وقالت اللجنة إن المسلحين هاجموا حافلة ليل السبت، مع تنامي المخاوف من حدوث فراغ أمني في البلاد وسط حملة عسكرية في الشمال.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع بعد ما وصفته بهجوم "مروع" على حافلة ركاب في منطقة بني شنقول-جوموز.

وقال دانييل بيكيلي، رئيس اللجنة في بيان: "الهجوم الأخير هو إضافة قاتمة للتكلفة البشرية التي نتحملها جماعيا".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

الأخبار الرئيسية

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

"حجة البرق مزعجة كثيرًا".. موقع اسرائيلي: يجب إحداث دمار كبير في غزة ردًا على الصواريخ

نتنياهو

غانتس ونتنياهو يهددان غزة : لا تجربونا!

معبر

وفد قيادي من حماس وفتح يغادر غزة للقاء المسؤولين المصريين تزامنا مع مغادرة الرجوب الى القاهرة