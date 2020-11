ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

وفي تغريدة أخرى، جدد ترامب الادعاء بشأن "تزوير" نتائج التصويت، مضيفا: "نحن من سيفوز!".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من نشر ترامب تغريدة كتب فيها أن بايدن "فاز لأن الانتخابات مزورة"، ما يمثل بالفعل أول اعتراف من قبل الرئيس الجمهوري بفوز منافسه الديمقراطي في التصويت.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg