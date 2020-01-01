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أردوغان: صبرنا نفد ويجب التفاوض على حل الدولتين في قبرص

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: صبرنا نفد ويجب التفاوض على حل الدولتين في قبرص



وكالات/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة "التفاوض على حل الدولتين" في قبرص، مشيرا إلى وجود "شعبين منفصلين" في الجزيرة.

وصرح أردوغان اليوم الأحد، في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها سوى من تركيا: "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".

وشدد الرئيس التركي على نفاد صبر أنقرة والقبارصة الأتراك إزاء ما وصفه بـ"الألاعيب الدبلوماسية" الممارسة من قبل جمهورية قبرص المعترف بها دوليا واليونان إزاء موارد الطاقة في محيط الجزيرة، قائلا: "تم تجاهل القبارصة الأتراك واغتصاب حقوقهم لسنوات طويلة، وهم الضحية الوحيدة للأزمة القبرصية".

وتابع الرئيس التركي أن القبارصة الأتراك "يعيشون مرفوعي الرأس على أراضيهم بحرية وكرامة رغم استهداف وجودهم في الجزيرة"، مضيفا: "لا يمكن إقامة الشراكة مع القبارصة الروم بعد تقويضها بقوة السلاح في 1963 وتدميرها عام 1974 عبر انقلاب المجلس العسكري اليوناني".

وأعلن أردوغان أن أولوية أنقرة تكمن في توفير "حل مستدام لقضية قبرص بطريقة تضمن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي وأمنه"، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن لأي معادلة أن تحقق السلام والاستقرار في شرق المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص فيها.

وجدد أردوغان تصميم تركيا على مواصلة أعمال المسح السيزمي والتنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط "​​حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل".

#أردوغان #قبرص #حل الدولتين #تركيا

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