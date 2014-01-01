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160 مليار دولار حجم الديون المترتبة على العراق

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
160 مليار دولار حجم الديون المترتبة على العراق



وكالات/سما/

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة، عبد الهادي موحان، في تصريح صحفي، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".

وأضاف، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل الى أكثر من 160 مليار دولار، أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً".

وصوت مجلس النواب العراقي قبل أيام على قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة لتوفير ميزانية رواتب الموظفين الحكوميين للأشهر الثلاثة المقبلة، وبعض النفقات الأخرى.

#العراق #الديون #الكويت #الاقتراض

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