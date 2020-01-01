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ليبرمان: إسرائيل تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل "حزب الله"

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: إسرائيل تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، إن بلاده تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل حزب الله اللبناني.

وجاء تعليق ليبرمان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، على الداخل الإسرائيلي، وقيام الجيش الإسرائيلي بقصف بنى تحتية ومواقع لحركة حماس في القطاع.

وأكد ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أن سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب الإسرائيلي، وبأن حكومته تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل حزب الله.


وتابع ليبرمان: حماس تحقق قفزات في التطور العسكري وتنتج مع حركة الجهاد الإسلامي صواريخ يوميا ويدفعون لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية. 

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، قال إنه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".

في وقت سابق صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الاحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ.

#ليرمان #حزب الله اللبناني #اسرائيل #غزة

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