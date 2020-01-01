جنين: تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

جنين /سما/

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية.



كما سجلت 39 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 291 حالة، وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).



والإصابات موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 277 حالة، ومستشفى جنين الحكومي: 5 حالات من بينها حالتان في العناية المكثفة، والمستشفى العسكري: 8 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة، ومستشفى طوباس : حالة واحدة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 29 منذ بدء الجائحة.