  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية

الأحد 15 نوفمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية



جنين /سما/

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية.

كما سجلت 39 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 291 حالة، وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).

والإصابات موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 277 حالة، ومستشفى جنين الحكومي: 5 حالات من بينها حالتان في العناية المكثفة، والمستشفى العسكري: 8 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة، ومستشفى طوباس : حالة واحدة.

كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 29 منذ بدء الجائحة.

#محافظ جنين #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

الأخبار الرئيسية

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

"حجة البرق مزعجة كثيرًا".. موقع اسرائيلي: يجب إحداث دمار كبير في غزة ردًا على الصواريخ

نتنياهو

غانتس ونتنياهو يهددان غزة : لا تجربونا!

معبر

وفد قيادي من حماس وفتح يغادر غزة للقاء المسؤولين المصريين تزامنا مع مغادرة الرجوب الى القاهرة

860x484 (2)

مصدر من المقاومة : لسنا معنيين بالتصعيد وهذا ما قاله عن صواريخ الليلة ..