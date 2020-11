أردنية ومرشحة للكونغرس تطردها الشرطة الأمريكية من الطائرة... فيديو

أطلق ركاب إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاين" صيحات الاستهجان، بعد أن أجبر الطاقم إحدى المسافرات على مغادرة الطائرة، بحجة أنها لم تستجب للتعليمات بالجلوس استعداداً للإقلاع.

ويظهر في شريط الفيديو المصور لحظة طرد راكبة من مقعدها على متن الطائرة. تبين لاحقا أن الراكبة كانت، أماني الخطاطبة، أردنية الأصل من ولاية "نيوجيرسي" الأمريكية، حيث ولدت لأبوين أردنيين ونشأت في أمريكا، وشرحت من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، حيث قامت الشرطة بإعتقالها وإنزالها ،صباح أمس السبت، من طائرة تابعة لشركة "أميركان ايرلاينز" كانت على متنها في رحلة إلى مدينة Charlotte بولاية كارولاينا الشمالية، واعتقلوها بعد مشادة مع راكب في الدرجة الأولى.

وروت الخطاطبة ما حدث أمس، عبر سلسلة تغريدات كتبتها في "تويتر" وفيها تقول إن: "آخر 6 ساعات من حياتي كانت مرهقة ومؤلمة، فقد تم القبض علي اليوم للمرة الأولى لأن رجلا من الدرجة الأولى، شعر بعدم الارتياح من وجودي".

وثم أعادت الخطاطبة تغريد لصورة التقطها راكب آخر تظهر فيها مع فرد من سلطات المطار وهي معتقلة.كما بثت فيديو مدته 15 دقيقة في "فيسبوك" صورته بهاتفها المحمول قبل إنزالها من الطائرة، شرحت فيه تفاصيل ما حدث.

This is the @AmericanAir manager coming onboard to tell me that they're removing me from my flight because "there is a passenger onboard who doesn't feel comfortable" with me. pic.twitter.com/pwBS5NkvAn