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اسرائيل : عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الأحد 15 نوفمبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

 طرحت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيڤعات هاماتوس"، جنوب القدس.

وأشار بيان حركة "سلام الان" أن البناء سيعيق بشدة آفاق حل الدولتين، لأنه يعرقل في النهاية إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم، المنطقة الحضرية الرئيسية الفلسطينية، وسيمنع قرية بيت صفافا الفلسطينية، من التواصل مع دولة فلسطينية مستقبلية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة "تمثل اليوم أحدث إجراء منذ فبراير من العام الحالي، عندما تم نشر مناقصة لبناء 1077 وحدة من أصل 2610، خطة تي لجفعات هاماتوس، لافتا إلى أنه "بين ذلك الحين واليوم، تمت إضافة 180 وحدة إلى العطاء، ومعنى نشر كتيب العطاء، هو أن العطاء مفتوح الآن للعطاءات، ويمكن للمقاولين تقديم عروضهم للفوز بحق بناء الوحدات في جفعات هاماتوس، واليوم الأخير لتقديم العروض هو الـ18 من يناير من العام القادم، قبل ثلاثة أيام من التغيير في الإدارة الأمريكية".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن عضو بلدية القدس أرييه كينغ، اعتباره أن "بناء الحي بأسرع ما يمكن هي مهمة إستراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى، وستضمن ربط أحياء (مستوطنات) غيلو وهار حوما بـ(مستوطنة) تلبيوت وقطع التواصل العربي بين بيت صفافا وبيت لحم".

#القدس #مستوطنات #اسرائيل #جقعات همتوس #بيت صفافا

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