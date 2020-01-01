أبو سيف: شعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق استقلاله

رام الله /سما/

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: إن شعبنا لن يتوقف عن النضال من أجل استعادة بلاده ونيل حريته وتجسيد استقلاله، وأن ذكرى الاستقلال تعني أننا لابد أن نواصل هذا الكفاح حتى تحقيق أحلامنا.

وأضاف أبو سيف في بيان له، اليوم الأحد، أن شعبنا الذي وجد على هذه البلاد قبل فجر الحضارة وقدم مساهمات كبيرة في رفعة الإنسانية، سيواصل حضوره عليها رغم كل محاولات المحو والاحلال والإزالة التي يقوم بها الاحتلال.

وأكد أن وثيقة الاستقلال جاءت معبرة بدقة عن هذه التطلعات وهذه العزيمة التي يمتلكها شعبنا وقدمت مرافعة وجودية وأخلاقية وتاريخية بجانب كونها وثيقة سياسية وقانونية عن جملة حقوقه التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن استبدالها، قائلا: "إن وهج النضال الفلسطيني الذي استلهمته الوثيقة وقدمته بنص أدبي بليغ لن يخبو وسيظل حتى تتحقق أحلام شعبنا وإرادة شعبنا لن تنكسر مهما اشتدت المحن لأن لحظة الحرية قادمة لا محالة".