الاوقاف بغزة توضح تحدد الفئة المستهدفة من الـ200 وظيفة التي أعلنت عنها

غزة /سما/

أوضح المتحدث باسم الأوقاف والشؤوم الدينية بغزة عادل الهور، اليوم الأحد، الفئة المستهدفة من إعلان وزارته عن 200 وظيفة جديدة.

وقال الهور خلال تصريح لإذاعة "الوطن" المحلية إن هذه الوظائف ستكون لحملة الشهادات الشرعية على مستوى الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن، مشيرًا إلى أنه سيكون مسابقة للمتطوعين لدى الأوقاف والفائزين هم الأحق بالوظائف المعلن عنها.

واستدرك حديثه "لا يوجد مانع لدى وزارة الأوقاف بغزة من دخول حملة الشهادات الشرعية غير المتطوعين المسابقة".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، كشفت الخميس الماضي عن نيتها الإعلان عن مسابقة لأكثر من مئتي وظيفة.

وأوضحت أن المسابقة ستكون عبر ديوان الموظفين العام،وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المسابقة، عبر موقع الوزارة.

وتطرق الهور إلى قرارات فتح وإغلاق المساجد قائلًا "وزارة الأوقاف جزء من خلية الأزمة التي تدير ملف كورونا في قطاع غزة، ونجتمع باستمرار مع وزارة الصحة ونأخذ منها المعلومات عن خريطة انتشار الوباء، مؤكدًا أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى الوزارة تقوم بإغلاق أو فتح المساجد بشكل عام.

وتابع: "على المستوى الخاص عندما نعلم باكتشاف حالة من رواد المسجد مصابة بكورونا، نقوم على الفور بإغلاقه وتعقيمه لمدة يومين، مشددًا على أن الخيارات تبق مفتوحة ما بين استمرار إغلاق المسجد أو إعادة فتحه، وفق إجراءات السلامة والوقاية.