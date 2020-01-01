قرار باغلاق ليلي لمحافظة نابلس حتى السبت القادم

نابلس /سما/

قرر محافظ نابلس نابلس اللواء ابراهيم، اغلاق محافظة نابلس إغلاقًا تامًا، بمعنى منع الحركة لكل القطاعات يوميًا من الساعة ٧ مساءً ولغاية ٦ صباحًا، اعتبارًا من مساء يوم غدٍ الاثنين حتى صباح السبت القادم.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الطوارىء عقدته اليوم الاحد بحضور ومشاركة وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة، ناقشت فيه الحالة الوبائية في المحافظة والتي قد وصلت حافة الخطر جراء الازدياد المطرد بأعداد الإصابات، ووصول القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية حدّها الأقصى.

واصدر المحافظ الأمر لفرق المتابعة والتفتيش بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين غير الملتزمين بإجراءات وبروتوكولات الوقاية والصحة العامة، علمًا أنه سيتم مراجعة الإجراءات والقرارات المتخذة استنادًا لتشخيص الحالة الوبائية في المحافظة.