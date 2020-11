ترامب يشكك مجددا: الانتخابات مزورة.. وما حدث "مزحة مقرفة"

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة، وأكد مجددا أن منافسه جو بايدن "فاز بانتخابات مزورة"، لم يسمح خلالها بعمل مراقبين أو ملاحظين.



كما سمى ترامب، في تغريدتين جديدتين، الأحد، شركة "دومينيون" المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات تصويت، باعتبارها سببا لما جرى، ووصفها بأنها "ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة".

كما جدد الرئيس الأميركي هجومه على "الإعلام الصامت والزائف" الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى "مواطن خلل" عدة استخدمت لسرقة الأصوات، مضيفا: "لقد نجحوا كثيرا (..) من دون أن يقبض عليهم".

واختتم تغريدتيه قائلا إن "الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة..!".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".

وشدد الرئيس الأميركي على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".

وبرفضه الاعتراف بالهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، من دون أدلة واضحة حتى الآن، نجح ترامب في إلهاب مشاعر أنصاره، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن عدة من الولايات المتحدة.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!