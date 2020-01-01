لماذا تأجلت زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم؟

القدس المحتلة /سما/

تأجلت زيارة الوفد الاسرائيلي الى الخرطوم والذي كان مقررا اليوم لتعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات.

وقالت صحيفة "إيلاف" إن خلافات على تشكيلة الوفد الاسرائيلي إلى السودان أدت إلى إلغاء زيارة الوفد وتأجيل اللقاء المزمع مع الجانب السوداني إلى وقت غير محدد.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت الاحد عن إلغاء سفر الوفد الإسرائيلي إلى السودان لإجراء مفاوضات حول الشروع في اتخاذ الخطوات لترجمة التفاهمات إلى أفعال والتوصل إلى اتفاقيات في مجالات عدة، من أجل إبرام معاهدة سلام متكاملة بين البلدين.

فيما نفى السودان أن يكون إلغاء هذه الزيارة متعلقا بموقف سوداني من أي نوع. وقال مصدر في مكتب رئاسة الحكومة السوداني إنهم أُبلغوا بإرجاء الزيارة من الجانب الاسرائيلي ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة.